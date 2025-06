GRABADO el 11-06-2025

PAPELÓN CONGRESAL Congresistas critican firma de tratado de Alta Mar aunque estaban informados

QUÉ RARO Congresistas como José Cueto y Wilson Soto critican la firma del tratado de Alta Mar, pese a que autorizaron el viaje de Dina Boluarte y dicha firma estaba prevista en su itinerario. La parlamentaria Ruth Luque cuestionó esa contradicción y señaló que, al parecer, hay legisladores que no saben lo que votan: Parece que muchos están enfocados en ser bancadas oficialistas y no leen lo que votan. Por su parte, el congresista Fernando Rospigliosi aseguró que no fue informado sobre la firma del tratado, aunque esta figuraba en la agenda oficial de la mandataria.



