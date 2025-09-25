GRABADO el 25-09-2025

Así fue el dramático robo de 20 ladrones a una joyería en California El Comercio

Una cámara de seguridad captó el momento en que cerca de 20 ladrones armados asaltaron en grupo la joyería Heller Jewelers, en San Ramón, California. El robo ocurrió la tarde del 22 de septiembre y dejó un botín valorizado en aproximadamente 1 millón de dólares en joyas.

La Policía de California ya investiga este millonario atraco que ha conmocionado a Estados Unidos.



California Noticias Asalto Robo Joyas Policía EstadosUnidos



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



asalto a joyería en California

robo millonario en San Ramón

Heller Jewelers asalto

ladrones armados joyería

robo joyas 1 millón dólares

robo en grupo Estados Unidos

noticias policiales USA

asalto registrado por cámaras de seguridad

Desde EL COMERCIO

Maduro convoca simulacro nacional con preparación para conflicto armado El Comercio.

Netanyahu en la ONU: defiende ofensiva en Gaza y compara a Palestina con Al Qaeda El Comercio.

¿Quién era Joshua Jahn, el tirador de la instalación del ICE en Dallas? El Comercio.

Trump anuncia nuevos aranceles a medicamentos, transporte y muebles importados El Comercio.

EN VIVO: Evalúan recurso de Delia Espinoza para anular resolución que reponía a Patricia Benavides.

SE TERMINÓ LA ILUSIÓN UNO MÁS ENVIVO.

Nicaragua acusa a EE.UU. de querer robarle el petróleo a Venezuela El Comercio.

Policía de Paraguay revela coordinación con Perú en captura de El Monstruo Mirada de Fondo.

IRL: PONEMOS A PRUEBA CICLOVÍAS DE LIMA ¿BICI O AUTO PARA LLEGAR RÁPIDO? Pasa en la Calle EN VIVO.

ALIANZA LIMA vs U DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS FINAL El Comercio.

¿Qué es ANTIFA y por qué Trump los declara terroristas en EE.UU.? El Comercio.

Comando sur de EE.UU. difunde impactantes maniobras de marines en el Caribe El Comercio.

Así fue el dramático robo de 20 ladrones a una joyería en California El Comercio.

Así se vivió el Expovino Wong 2025 de Cencosud El Comercio.

Cuba descarta entrar en guerra con EE.UU. para defender a Maduro El Comercio.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.