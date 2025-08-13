GRABADO el 13-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 13 de agosto del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

Desde TVPerú Noticias

Conferencia de prensa PCM por TVPerú Noticias EN VIVO, hoy 13 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 13 de agosto del 2025.

PJ ordena 5 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra.

Fiscalía inicia diligencias tras detención de topógrafos colombianos en Santa Rosa de Loreto.

Operativo en Pataz: destruyen cuatro bocaminas y causan pérdida millonaria a la minería ilegal.

Gustavo Petro se pronuncia por detención de topógrafos colombianos en territorio peruano.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, miércoles 13 de agosto del 2025.

Gobierno promulga ley de amnistía a favor de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 13 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 13 de agosto del 2025.

Inauguran monumento en honor al creador del libro Coquito en Arequipa.

Fiscalía investiga a danzante por besar a la fuerza a turista española en Cusco.

Junta de Fiscales Supremos decide que Patricia Benavides no sea derivada al JNE.

Nixon, el ciudadano de Santa Rosa que se percató de la bandera colombiana en territorio peruano.

Izan bandera peruana y entonan el himno nacional en lugar vulnerado por precandidato colombiano.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

