La presidenta Dina Boluarte participó en una ceremonia de reconocimiento a policías que rescataron a empresaria Jackeline Salazar, quien estuvo secuestrada por once días.



La jefa de Estado anunció que su Gobierno otorgará una resolución suprema por acción distinguida a cada uno de efectivos que participaron en la operación, como un reconocimiento a la importante labor que desempeñan.



No cederemos ni un milímetro a la extorsión, las estafas, el tráfico ilícito de drogas, el sicariato, la trata de personas y los secuestros. Ese es nuestro compromiso con todas y todos los peruanos y con la patria que pide paz y tranquilidad, para seguir avanzando hacia el progreso y el desarrollo, dijo desde Patio de Honor de Palacio de Gobierno.



En la ceremonia estuvo presente también el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro del interior, Juan José Santiváñez, así como el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria.



