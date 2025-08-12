GRABADO el 12-08-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 12/08/25

Alcalde de VMT defiende a sereno que abatió a delincuente: "Actuó en legítima defensa".

Juez de paz del distrito de Santa Rosa: Pido al Gobierno que brinden más apoyo en la frontera.

Carlos Jaico sobre Daniel Quintero: "Es un acto desesperado con el que busca ganar publicidad".

Adolescente trató de evitar robo de su celular y fue acuchillado por delincuentes.

Lucas Ghersi: Patricia Benavides no tiene derecho a elegir una Fiscalía Suprema en particular.

Jorge Morales: "Hemos propuesto una Zona Económica Especial en la región".

Francisco Calisto: "Tiene que estar fuera de la agenda toda negociación sobre cesión territorial".

Tensiones entre Perú y Colombia: Presentarán denuncia contra precandidato presidencial.

Patricia Benavides llega a sede del Ministerio Público para participar en reunión.

Víctor García Belaúnde: Gustavo Petro debería ser declarado como persona non grata.

Nicolás Lúcar sobre precandidato presidencial de Colombia : "Lo que ha hecho es un delito".

Nicolás Lúcar: "No estamos para perder el tiempo, tenemos problemas más importantes".

