MTC: el ministro César Sandoval es quien lidera la política de transportes en el país
El viceministro de Transportes, Ismael Sutta, subrayó que la política del sector es liderada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, quien establece junto a su equipo técnico los procesos a seguirse, como es el caso de la mesa técnica que busca impulsar la operatividad del tren LimaChosica.
Quien lidera la política del sector es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La conversación sobre el proyecto ferroviario tiene que ser entre el ministro y el alcalde de Lima. Compartimos la posición del premier, Eduardo Arana, quien respondió al señor Rafael López Aliaga, afirmándole que hablará con el ministro para buscar una solución a este proyecto, indicó el viceministro.
