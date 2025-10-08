GRABADO el 08-10-2025

Chofer tiene 3 denuncias por cobrar pasaje a policía EnVivoLR

Chofer José Manuel Villafuerte tiene 3 denuncias por cobrar pasaje a policía. Casi lo acusan también de secuestro. Video que involucra a suboficial Judith Cuba Lara, de la Dirección de Turismo de la PNP, se hizo viral y la mujer fue bautizada como 'Lady 2 soles'. "Ese mismo día que vinieron nueve policías para mí, mataron a mi compañero y solo llegó serenazgo", contó conductor. Suboficial, indica el chofer, pidió el apoyo de un coronel de apellido Meza Farfán.

Paro transporte
Generación Z
Inseguridad
Congreso
Pasaje libre

