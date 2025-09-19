GRABADO el 19-09-2025

65 aniversario del fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

ENVIVO: En su 65 aniversario de creación, conozcamos la historia y actividades del Instituto Raúl Porras Barrenechea, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Conversamos con el doctor Raúl Chanamé Orbe, vocero de dicha entidad.



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

65 aniversario del fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea.

Las 5 del día: refuerzan seguridad en operaciones con tarjetas de crédito y débito.

Conoce cómo será el procedimiento para nuevo retiro de AFP.

Retiro de AFP: ¿es la BVL una buena opción para tu dinero?.

¡Si retiras tu AFP, destina los fondos para tu jubilación!.

Andina en Regiones: Universidad San Pablo reconoce a Julio Velarde como Doctor Honoris Causa.

Expo Perú Los Andes, desde Cusco.

Beneficios de la economía sostenible.

Las 5 del día: aprueban octavo retiro facultativo de fondos de AFP.

Octavo retiro de fondos de AFP: consejos para gestionar e invertir tus fondos.

Normas Legales: autorizan viaje de la presidenta.

¿Cuál es la calidad del servicio de internet y telefonía móvil que les brindan a los usuarios?.

¿Cuál es el fondo que permite compensar a víctimas de accidentes de tránsito?.

Obra en marcha: Vía Expresa Norte ¿Cuánto tiempo ahorrará a pasajeros?.

Descubren en Amazonas fósiles de Espinosaurio.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.