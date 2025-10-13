GRABADO el 13-10-2025

Autoridades que renuncian para postular: ¿Qué pasos vienen después? Elecciones Generales 2026

Este 13 de octubre vence el plazo para que ministros, gobernadores, alcaldes y otras autoridades renuncien si desean postular a las Elecciones Generales del 2026, pero, ¿qué viene después?

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jessica Clavijo, explica qué autoridades deben presentar su renuncia, qué plazos siguen para las licencias y cuáles son los próximos hitos del cronograma electoral, incluido el cierre del padrón y las elecciones primarias.

