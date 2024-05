Transportes Metropolitanos de Trujillo anunció actividades por el Día Nacional de la Bicicleta este 03 de junio. La reflexión es que, pese a que se trata de un medio de transporte sostenible, no es seguro debido a la imprudencia de conductores y ausencia de ciclovías.



La bicicleta es un medio de transporte sostenible y amigable con el medio ambiente, pero inseguro en una ciudad donde no se respetan las señales de tránsito y donde las ciclo vías no existen. Para promover su uso responsable, Transportes Metropolitanos de Trujillo, anunció distintas actividades para este 03 de junio, Día Nacional de la Bicicleta.



La especialista de TMT, indicó que el proyecto para la implementación de una ciclovía en la ciudad ya cuenta con expediente técnico y solo faltaría gestionar el financiamiento.



Luis Ramírez, padre del niño que fue arrollado por un vehículo pesado cuando manejaba su bicicleta, señala que aún no hay conciencia y responsabilidad de los conductores en el respeto del ciclista.



Este lunes, se cerrará el acceso a los jirones Diego de Almagro y Pizarro para la bici escuela y tricicleteada para niños.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/@tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



#TVCosmosSomosParaTi #Trujillo #Noticias #Perú #Actualidad #news #noticias

Además hoy dia 30 de Mayo en el calendario del Perú.

Más videos de TV Cosmos

Todos los videos desde el canal TV Cosmos en Youtube.