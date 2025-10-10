LOÚLTIMO: CONGRESO APRUEBA VACANCIA DE DINA BOLUARTE / JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE EN VIVO
Minutos después de la medianoche, el pleno del Congreso aprobó la resolución que declara la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral. Previamente, el Parlamento había admitido por más de cien votos cuatro mociones para destituir a la mandataria.
Ante la negativa de Boluarte de acudir a la sesión plenaria para sustentar su defensa, el presidente del Congreso, José Jerí, anunció que se continuaría con el trámite de la destitución. La mandataria había sido citada para las 11:30 de la noche.
Perú AguaMarina GabineteArana atentado seguridad CámaraDeRepresentantes congreso
Desde EL COMERCIO
Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.
