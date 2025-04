GRABADO el 02-04-2025

Víctor Andrés García Belaúnde: La censura debe ser contra el ministro Vásquez de todas maneras

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde exigió la censura del ministro de Salud, César Vásquez, a raíz del escándalo del suero defectuoso de Medifarma, que ha provocado la muerte de cuatro personas al considerar que el titular del MINSA es el principal responsable político de la tragedia y, por ello, debería dejar el cargo. Hay cuatro muertos por el suero y el ministro dice que la culpa no es suya. En otras épocas, un ministro con una muerte renunciaba, afirmó.



Asimismo, el exlegislador criticó el rol del Ministerio de Salud en la regulación del mercado farmacéutico, acusándolo de avalar un supuesto oligopolio que mantiene los precios de los medicamentos elevados en el país. En su opinión, la crisis sanitaria actual refleja un problema estructural que no ha sido atendido con la debida urgencia por la gestión del ministro Vásquez ni por la presidenta de la República, Dina Boluarte.



En otro momento, García Belaúnde también cuestionó la postura del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien respaldó a César Vásquez tras el escándalo del suero defectuoso de Medifarma. Si el premier Gustavo Adrianzén ha defendido a Juan José Santiváñez, por qué no va a defender a César Vásquez, comentó en referencia a la permanencia de ministros cuestionados en el gabinete.



¿QUÉ PASARÁ CON VÁSQUEZ?



Lo cierto es que la presión política contra el ministro de Salud, César Vásquez, sigue en aumento, mientras el Congreso de la República evalúa posibles acciones en su contra. La censura de Vásquez Sánchez podría convertirse en un nuevo punto de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, en medio de una creciente crisis sanitaria y de confianza en el Gobierno.









Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 02/04/2025







