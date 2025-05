GRABADO el 17-05-2025

"Nací en un baño, la fama me da ansiedad": Jely Reátegui como nunca la habías visto

Jely Reátegui revela su historia más íntima y sorprendente: nació en un baño, fue una bebé prematura que luchó por vivir, y hoy, aunque es una actriz reconocida, enfrenta la ansiedad que le genera la fama.



En esta entrevista sin filtros, Jely habla de su lado impulsivo, su infancia, sus celos como hermana mayor, su proceso artístico y el descubrimiento de su vocación a los 21 años.



Nunca fui una alumna brillante

Me gusta ser actriz porque aprendo de mí misma actuando

Mi hermano es mi amor eterno



Esta conversación es una mezcla de verdad, vulnerabilidad, humor y reflexión sobre el ser humano detrás de la pantalla.



Dale play y descubre a Jely Reátegui como nunca antes la habías visto.





Temas que tocamos:

Fama y salud mental

Actuación como forma de sanación

Autoestima e infancia

Presión pública y autenticidad

Historias reales que inspiran



JelyReategui Entrevista SaludMental ActricesPeruanas Fama HistoriasDeVida Confesiones Psicología Impulsividad CulturaPeruana



