GRABADO el 19-09-2025

¿Cirugía bariátrica o medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso? SHORTRPP ROTATIVARPP

Un estudio publicado en la revista Nature demostró que aquellos que se sometieron a cirugía bariátrica presentaron menores tasas de mortalidad y complicaciones relacionadas con la diabetes en comparación con los que recibieron medicamentos GLP-1, que han ganado popularidad por su eficacia en la reducción de peso.



Más información en rpp.pe

RPP Salud



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¿Cirugía bariátrica o medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso? SHORTRPP ROTATIVARPP



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 19/09/2025 ADNRPP.

ENVIVO DELIA ESPINOZA SOLICITA DECLARAR ILEGAL A FUERZA POPULAR PUROSFACTOS.

Alianza Lima vs U. de Chile: lo que se viene en Coquimbo VamosAlVar.

¿Cirugía bariátrica o medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso? SHORTRPP ROTATIVARPP.

Seis proyectos fueron los ganadores de Héroes Urbanos NOTICIASRPP DESPACHO.

¿Cirugía bariátrica o medicamento GLP-1 para un paciente diabético obeso? ROTATIVARPP SEGMENTO.

Este es el panorama en MACHUPICCHU PUEBLO a un día de que termine la TREGUA ROTATIVARPP DESPACHO.

Claves para administrar responsablemente un dinero adicional SHORTRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 19/09/2025 ROTATIVARPP.

Preocupante situación de los medicamentos intercambiables en Perú ROTATIVARPP ENTREVISTA.

¿Te llegó un INGRESO ADICIONAL? Haz que cada sol cuente ROTATIVARPP SEGMENTO.

Comas: una MADRE fue asesinada a balazos frente a sus HIJAS ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 19/09/2025 FCCRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 19/09/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO ENCENDIDOS 19/09/2025 ENCENDIDOSRPP.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.