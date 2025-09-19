GRABADO el 19-09-2025

¿Cirugía bariátrica o medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso? SHORTRPP ROTATIVARPP

Un estudio publicado en la revista Nature demostró que aquellos que se sometieron a cirugía bariátrica presentaron menores tasas de mortalidad y complicaciones relacionadas con la diabetes en comparación con los que recibieron medicamentos GLP-1, que han ganado popularidad por su eficacia en la reducción de peso.

Más información en rpp.pe
RPP Salud

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¿Cirugía bariátrica o medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso? SHORTRPP ROTATIVARPP

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 19/09/2025 ADNRPP.

ENVIVO DELIA ESPINOZA SOLICITA DECLARAR ILEGAL A FUERZA POPULAR PUROSFACTOS.

Alianza Lima vs U. de Chile: lo que se viene en Coquimbo VamosAlVar.

¿Cirugía bariátrica o medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso? SHORTRPP ROTATIVARPP.

Seis proyectos fueron los ganadores de Héroes Urbanos NOTICIASRPP DESPACHO.

¿Cirugía bariátrica o medicamento GLP-1 para un paciente diabético obeso? ROTATIVARPP SEGMENTO.

Este es el panorama en MACHUPICCHU PUEBLO a un día de que termine la TREGUA ROTATIVARPP DESPACHO.

Claves para administrar responsablemente un dinero adicional SHORTRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 19/09/2025 ROTATIVARPP.

Preocupante situación de los medicamentos intercambiables en Perú ROTATIVARPP ENTREVISTA.

¿Te llegó un INGRESO ADICIONAL? Haz que cada sol cuente ROTATIVARPP SEGMENTO.

Comas: una MADRE fue asesinada a balazos frente a sus HIJAS ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 19/09/2025 FCCRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 19/09/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO ENCENDIDOS 19/09/2025 ENCENDIDOSRPP.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 19/09/2025 ADNRPP

video

ENVIVO DELIA ESPINOZA SOLICITA DECLARAR ILEGAL A FUERZA POPULAR PUROSFACTOS

video

Alianza Lima vs U. de Chile: lo que se viene en Coquimbo VamosAlVar

video

¿Cirugía bariátrica o medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso? SHORTRPP ROTATIVARPP

video

Seis proyectos fueron los ganadores de Héroes Urbanos NOTICIASRPP DESPACHO

video

¿Cirugía bariátrica o medicamento GLP-1 para un paciente diabético obeso? ROTATIVARPP SEGMENTO

video

Este es el panorama en MACHUPICCHU PUEBLO a un día de que termine la TREGUA ROTATIVARPP DESPACHO

video

Claves para administrar responsablemente un dinero adicional SHORTRPP

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 19/09/2025 ROTATIVARPP

video

Preocupante situación de los medicamentos intercambiables en Perú ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

¿Te llegó un INGRESO ADICIONAL? Haz que cada sol cuente ROTATIVARPP SEGMENTO

video

Comas: una MADRE fue asesinada a balazos frente a sus HIJAS ROTATIVARPP DESPACHO

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 19/09/2025 FCCRPP

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 19/09/2025 ROTATIVARPP

video

ENVIVO ENCENDIDOS 19/09/2025 ENCENDIDOSRPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Antonio Raimondi

Nacimiento de Antonio Raimondi

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 19 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo