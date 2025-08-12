GRABADO el 12-08-2025

Noticias del 12 de agosto: ¿ZELENSKI SABOTEARÁ LA REUNIÓN ENTRE PUTIN Y TRUMP? Noticiero

El presidente de Ucrania, VolodymyrZelensky, advirtió que no reconocerá los resultados de la cumbre entre EEUU y Rusia si estos no reflejan la voluntad de Kiev. La CasaBlanca confirmó que antes de la reunión en Alaska, una delegación de la UniónEuropea será recibida para coordinar posiciones sobre la guerra en Ucrania. Este anuncio se produce en un contexto de alta tensión diplomática y con el temor de que cualquier acuerdo pueda dejar a Ucrania en desventaja estratégica frente a Moscú.



Cientos de manifestantes salieron este lunes a las calles de WashingtonDC para rechazar la decisión del presidente DonaldTrump de federalizar la fuerza policial del DistritoDeColumbia y desplegar a 800 miembros de la GuardiaNacional en la ciudad. Aunque Trump argumenta que el crimen está fuera de control, cifras oficiales muestran que los delitos violentos han alcanzado su nivel más bajo en 30 años, lo que ha generado aún más polémica.



El cuerpo del Senador y precandidato presidencial colombiano MiguelUribeTurbay, asesinado dos meses después de sufrir un atentado en junio, fue trasladado al CongresoDeColombia para un homenaje de políticos y familiares. Su muerte ha causado gran conmoción nacional y reavivado el debate sobre la violencia política en Colombia.



El presidente DonaldTrump amenazó con permitir la presentación de una demanda importante contra el presidente de la Fed, JeromePowell, debido a su negativa a bajar las tasas de interés y por los altos costos asociados a la renovación de la institución. Estas declaraciones han generado nerviosismo en los mercados financieros y en el ámbito político estadounidense.



