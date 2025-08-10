GRABADO el 10-08-2025

Cecilia García: "Las bandas criminales están mejor equipadas que la Policía Nacional"

SPORTING CRISTAL VS FBC MELGAR EN VIVO LOS 'CELESTES' PELEARÁN POR SER LIDER EN LA TABLA.

Rodríguez Mackay: "No pueden venir a Lima a decirnos que Santa Rosa no nos pertenece".

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 10/08/25.

Cecilia García: Una frontera no se gana con guerras, se hace con presencia del Estado.

Surco: Vive la magia del circo y celebremos el Día del Niño en Royal Circus.

Excanciller rechaza que Perú se reúna con Colombia.

La Libertad: Tras crueldad, amor para cachorritos.

Trujillo: Madre denuncia negligencia médica tras muerte de su hijo de 4 años.

Censo Nacional 2025 en La Libertad: Preocupación en la región por seguridad de censistas.

Arequipa: Orgullosamente arequipeños.

Arequipa: Robo cibernético supera los S/2 millones.

Caen 'Las Colochas', presunta banda criminal que drogaba y robaba a víctimas captadas por Tinder.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

19º Lima
3.54
