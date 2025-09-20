GRABADO el 20-09-2025

'Generación Z' responde a críticas por marcha: Buscamos que el gobierno escuche al pueblo

En diálogo con Exitosa, el vocero de 'Generación Z', Wildalr Lozano, manifestó su preocupación por los duros calificativos que han recibido distintos colectivos juveniles por convocar a una marcha contra el gobierno. "No buscamos actos de violencia, buscamos que el gobierno escuche la voz del pueblo", expresó.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Publicación del soneto «Último ruego»

Publicación del soneto «Último ruego»

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Día Mundial del Alzhéimer

Día Mundial del Alzhéimer

Creación del distrito de La Primavera (Bolognesi)

Creación del distrito de La Primavera (Bolognesi)

