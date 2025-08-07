GRABADO el 07-08-2025

COLOMBIA acusa a Perú de apropiarse territorio colombiano shorts colombia

Kevin Johasen y Liniers: "Es una amistad que se traduce al escenario" Lado B con Marli Pissani.

ÚLTIMAHORA: TRUMP y PUTIN se reunirán tras 4 años para FRENAR GUERRA en Ucrania LR.

RMP: "LES CONVIENE TENER A BENAVIDES SENTADA EN EL JNE EN UN AÑO ELECTORAL SinGuion HNewsLR.

ROSA MARÍA PALACIOS: El PERÚ no le debe nada a COLOMBIA SinGuion HNewsLR.

¡PERÚ marca territorio! Arde Troya con JULIANA OXENFORD.

¡Florentino Pérez embarga 315 millones de dólares en activos al Perú! ¿Por qué? shorts lr.

Benedetti se pronunció a propósito de las palabras del presidente Gustavo Petro shorts colombia.

TRUMP impone ARANCELES a 20 PAÍSES: ¿NUEVO ORDEN COMERCIAL MUNDIAL? LR.

El INCIDENTE con COLOMBIA y JUSTICIA de idas y vueltas Sin Guion con Rosa María Palacios.

Menor reportado como desaparecido en Surco fue hallado en Ecuador y es trasladado a Tumbes LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO: la Mañanera de hoy, 7 de agoston de 2025 EnDirectoLR.

Salvador del Solar critica duramente al presidente del Congreso, José Jerí EnVivoLR.

TRUMP PROPONE REUNIÓN CON PUTIN Y ZELENSKI PARA DETENER LA GUERRA Noticias del 6 de agosto LR.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

