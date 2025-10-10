GRABADO el 10-10-2025

La Libertad: Sinvergüenza y corrupto, pobladores insultan y rechazan a César Acuña

El malestar hacia la clase política se hizo sentir nuevamente. Pobladores de la provincia de Santiago de Chuco, increparon e insultaron al actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña, durante una actividad pública realizada en la zona.

¡Sinvergüenza y corrupto! ¿Cómo está Trujillo con la delincuencia? ¡Respóndeme! ¿Cómo está la extorsión? Yo tengo mi casa en Trujillo y no haces nada. ¡Eres un delincuente!, gritó indignada una madre de familia ante la presencia del líder de Alianza para el Progreso (APP).

El personal de seguridad del Estado y miembros de la portátil de Acuña intervinieron para evitar que la mujer continuara con sus reclamos sobre la falta de seguridad en la región liberteña.

Este incidente ocurre a pocos días de que César Acuña deje entrever su posible renuncia al Gobierno Regional de La Libertad para tentar, por segunda vez, la presidencia de la República.



