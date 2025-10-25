GRABADO el 25-10-2025

MINI COMISARIOS

Los niños también luchan contra la inseguridad. DiarioElPueblo Arequipa

Desde Diario El Pueblo, Verdad Justicia y Libertad

¡Vuelve el sabor arequipeño! .

La importancia de respetar los derechos de autor en la música .

¡A DISFRUTAR EN EL FESTIVAL DE POSTRES! .

MINI COMISARIOS .

Conversamos con Victor Miranda compositor y Yawar Mestas .

AJEDRECISTA CALLEJERO TE DESAFÍA..

ESSALUD AREQUIPA COLAPSADO.

LA NOVELA ES UN INSTRUMENTO DE CAMBIO.

ALMENDRADES VS. STICK. Batalla de dos grandes..

El rap del rocoto relleno.

DELENYER rinde homenaje a nuestro premio nobel.

HOY CONOCEMOS MÁS DE LA RACACHA.

El género musical más rico en vocabulario presente en el marco del X Congreso.

Concierto de los tunos de la UNSA.

Arequipa de fiesta por el X congreso de la lengua.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario El Pueblo, Verdad Justicia y Libertad

Todos los videos desde Diario El Pueblo, Verdad Justicia y Libertad en Youtube.