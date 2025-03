Una reuni贸n en la #CasaBlanca entre el presidente #DonaldTrump y su hom贸logo ucraniano, #VolodymyrZelensky, termin贸 en un acalorado intercambio y sin el esperado acuerdo sobre el acceso de EE. UU. a los minerales de tierras raras de #Ucrania.



El encuentro, que dur贸 alrededor de 40 minutos y cont贸 con la presencia del vicepresidente estadounidense #JDVance, se torn贸 tenso desde el inicio. "O vas a hacer un trato o nos vamos", dijo Trump a #Zelensky en un tono desafiante.



El mandatario ucraniano, por su parte, enfatiz贸 la dif铆cil situaci贸n de su pa铆s en la guerra con Rusia. "La gente est谩 muriendo (...) se est谩n quedando sin soldados", expres贸 en uno de los momentos m谩s tensos de la conversaci贸n.



Vance critic贸 inmediatamente a Zelensky, acus谩ndolo de llevar a cabo una 鈥済ira de propaganda鈥. "Creo que es una falta de respeto que venga a la Oficina Oval a intentar litigar esto frente a los medios estadounidenses", le recrimin贸. Tanto Vance como Trump insistieron en que el l铆der ucraniano no hab铆a mostrado suficiente gratitud por la ayuda que Washington ha proporcionado a Kiev.



Trump, visiblemente molesto, a帽adi贸: "No tienes las cartas en este momento. Una vez que firmemos el acuerdo, estar谩s en una posici贸n mucho mejor. Pero no est谩s siendo para nada agradecido, y eso no es algo agradable. Voy a ser honesto. Eso no es algo agradable".



En respuesta, Zelensky, alzando la voz, afirm贸: "He dicho muchas veces gracias al pueblo estadounidense". Adem谩s, inst贸 directamente a Trump a "no hacer compromisos con un asesino", en referencia al presidente ruso #VladimirPutin.



Trump, sin embargo, defendi贸 la posibilidad de negociar con Mosc煤: "Putin quiere llegar a un acuerdo. Est谩s jugando con las vidas de millones de personas. Est谩s jugando con la Tercera Guerra Mundial".



Tras el tenso encuentro, Trump escribi贸 en redes sociales que el acuerdo propuesto no se concretar谩. "He determinado que el presidente Zelenskyy no est谩 listo para la paz si Estados Unidos est谩 involucrado. Puede volver cuando est茅 preparado para la paz", public贸.



Zelenskyy abandon贸 la Casa Blanca sin participar en la conferencia de prensa conjunta que estaba programada.



Los acontecimientos de #EstadosUnidos, Am茅rica Latina y el mundo, en 30 minutos.



