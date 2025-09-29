Robo armado en tienda de celulares en VMT a pocos metros de comisaría abandonada.
¡Esta pista en Los Olivos está repleta de cráteres! "Esto ya no puede ser llamado hueco".
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - LUNES 29 DE SETIEMBRE DEL 2025.
Robo armado en tienda de celulares en VMT a pocos metros de comisaría abandonada..
Mujer de 50 años fue asesinada tras resistirse al robo de su celular..
"No descartan ajuste de cuentas": Minero es asesinado a balazos en San Juan de Miraflores.
Mototaxista asesinado frente a su madre y una menor en Comas..
Salía de ver a su madre, le roban celular y la matan con balazo en la espalda: "No hay policías".
Fiscales cercanos a Delia Espinoza son removidos tras debut de Tomás Gálvez como fiscal interino.
¿La captura de 'El Monstruo' ayudará a combatir la lucha contra la criminalidad en el Perú?.
Cae "El Monstruo" en Paraguay y asegura que la policía peruana lo ayudaría a escapar.
El debut de Tomás Gálvez como fiscal de la nación: "Esto ha generado la ira de Delia Espinoza".
El 79 de los ataques a buses terminan con el chofer asesinado.
"Desesperaditos por conseguir un mérito": ¿Policías traidores frustraron captura de 'El Monstruo?.
Los asientos en los que nunca debes sentarte al subir al transporte público.
Las incontables víctimas que dejó "El Monstruo" exigen justicia.
