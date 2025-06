GRABADO el 16-06-2025

Abogado de Patricia Benavides: No fue repuesta en el cargo por una renuencia de Delia Espinoza

El abogado Humberto Abanto, defensor legal de Patricia Benavides, afirmó que su patrocinada no ha sido repuesta como fiscal de la Nación debido a lo que calificó como una renuencia injustificada por parte de Delia Espinoza. En declaraciones al programa 2025 En 24 Horas, Abanto señaló que Espinoza está incumpliendo la disposición de la Junta Nacional de Justicia, lo que impide que Benavides retome su cargo en el Ministerio Público.



Ante esta situación, el abogado indicó que solicitarán a la Junta Nacional de Justicia que exija formalmente a Delia Espinoza dejar el cargo. De no acatarse esta medida, el letrado advirtió que pedirá la suspensión de Espinoza e incluso un eventual proceso administrativo por desacato a la decisión de la JNJ. La reposición no se ha dado por una negativa injustificada, insistió.



Abanto también explicó que el objetivo de su defensa es la restitución de Benavides como fiscal de la Nación. Según sostuvo, si se declara la nulidad de la decisión que la suspendió, esta debería volver automáticamente a ocupar tanto el cargo de fiscal suprema como el de titular del Ministerio Público. El efecto de la nulidad es que todo regresa al estado anterior a la comisión del vicio, argumentó.



¿QUÉ DICE VÍCTOR CUBAS?



Cabe recordar que Patricia Benavides fue restituida como fiscal de la Nación por la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, Víctor Cubas, vocero de la Fiscalía, argumentó que la JNJ no tiene atribuciones para nombrar a Benavides Vargas como titular del Ministerio Público: Será repuesta como fiscal suprema, pero no va a ser fiscal de la Nación, sostuvo Cubas en diálogo con 2025 En 24 Horas.

