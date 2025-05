GRABADO el 12-05-2025

Andy Carrión: Juzgar a menores como si fueran mayores no va a resolver el problema de inseguridad

El abogado penalista Andy Carrión cuestionó la reciente promulgación de la Ley n. 32330, que permite juzgar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años como si fueran mayores de edad. Según el especialista, esta medida no solucionará el problema de inseguridad ciudadana que afecta al país y representa un retroceso en materia de derechos de la infancia.



Carrión explicó que la participación de menores en delitos graves como sicariato o extorsión apenas representa el 2 del total de estos crímenes en el Perú. Por ello, consideró desproporcionado aplicar sanciones del sistema penal ordinario a adolescentes, lo que podría agravar su situación en lugar de generar una respuesta efectiva frente al delito.



El penalista sostuvo que la raíz del problema está en la falta de políticas públicas adecuadas para prevenir la delincuencia juvenil y para la resocialización de los menores en riesgo. Aseguró que el Estado ha fallado en ofrecer alternativas y oportunidades a estos adolescentes, y que criminalizarlos no atacará el fondo de la problemática.



POLÍTICAS DE ESTADO



En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno y a los distintos órganos del Estado para que fortalezcan las políticas sociales dirigidas a niños y adolescentes. No se trata de castigar más, sino de intervenir a tiempo con educación, salud mental y oportunidades reales para que estos jóvenes no vean en el delito su única salida, concluyó.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 13 DE MAYO DEL 2025.

JOVEN LÍDER AWAJÚN CUENTA TODA LA VERDAD DE LA MINERÍA ILEGAL - 24 DIGITAL.

Francis Allison: "Cuando un menor de edad aprieta el gatillo y asesina, se convierte en adulto".

Andy Carrión: Juzgar a menores como si fueran mayores no va a resolver el problema de inseguridad.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 12 DE MAYO DEL 2025.

Nakazaki: "Si consideran a Boluarte una delincuente, en vez de armarle casos, la tienen que vacar".

Adra y Panamericana impulsan la campaña Alimentando Sueños que busca apoyar a miles de peruanos....

Ricardo Valdés sobre acusaciones contra Zanabria: "Evidenciaría una profunda corrupción en la PNP".

Mujer fallecida hace 18 años figura con vida en registros del Reniec y EsSalud.

Incendio en VMT: comerciantes denuncian que extorsionadores les exigían hasta S/70 semanales.

Gabinete respalda eventual viaje de presidenta Dina Boluarte al Vaticano.

Dina Boluarte con 2 de aprobación: Es un resultado históricamente nunca visto en las encuestas.

Ministro de Defensa señala que presencia de FF.AA. no solucionará la minería ilegal en Pataz.

Gustavo Adrianzén: Congreso debatirá este miércoles mociones de censura contra el premier.

¿Por qué no hay una orden de captura contra alias Cuchillo? Esto responde la Policía Nacional.

Además hoy día 13 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.