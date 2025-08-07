GRABADO el 07-08-2025

Aparece otra víctima de sujeto que realizó tocamientos indebidos a actriz Kimberly Pérez

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó comparecencia con restricciones por un plazo de seis meses contra Guillermo Soto Meléndez, quien es investigado como presunto autor del delito de tocamientos indebidos en agravio de la actriz Kimberly Pérez.



NUEVA VÍCTIMA



Sin embargo, este no sería un hecho aislado. En exclusiva para 24 Horas Edición Central, otra mujer denunció haber sido víctima de un acto similar por parte del mismo sujeto.



Según relató, el incidente ocurrió mientras viajaba en un bus de transporte público con dirección al distrito de Surco. La víctima afirmó que el hombre, con una mochila colocada sobre la mano, aprovechó la cercanía para tocarle la pierna.



Al notar el hecho, la mujer lo increpó y el sujeto se levantó rápidamente con intención de bajar del vehículo. Aunque intentó retenerlo, en un descuido el hombre logró escapar. No obstante, la denunciante logró fotografiar el DNI del presunto agresor, lo que posteriormente facilitaría su identificación.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 07/08/2025



2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 7 DE AGOSTO DEL 2025.

