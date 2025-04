GRABADO el 04-04-2025

CALCATERRA: Su llegada a Perú, fue taxista, donó su médula, Universitario y más LA FE DE CUTO

HARTOO AGUADITOOO HoracioCalcaterra llegó al programa lafedecuto y nos contó acerca de todo lo que vivió en su infancia en Argentina, cómo fueron sus inicios en el fútbol y cómo tomó la increíble decisión de salir de su tierra tan joven, con una esposa y un bebé que tenía poco tiempo de nacido. "Calca" además nos contará acerca de los clubes por los que pasó y lo que cada club le dejó para su crecimiento profesional. Nos hablará acerca de su paso por Sporting Cristal, los títulos que obtuvo y cómo se dio su llegada a Universitario para el año 2023, donde cerraría de forma increíble ya que el sería el actor principal de esa recordada final con Alianza Lima en el año 2023. No te pierdas todo ese aguadito sobrino. podcast entrevista trome



00:00 INICIO

03:50 - CALCATERRA CUENTA CÓMO SE DIO SU LLEGADA A UNION COMERCIO

09:43 - CALCATERRA RECUERDA SU EPOCA DE INFANCIA

12:48 - CALCATERRA NOS CUENTA ACERCA DE SU ETAPA EN ROSARIO CENTRAL

16:57 - CALCATERRA DEBUTA A LOS 19 AÑOS Y TODA SU FAMILIA FUE A VERLO

22:56 - CALCATERRA RECUERDA PUDO HABER HECHO TAXI EN ARGENTINA Y NO VENIR A PERU

27:20 - CALCATERRA RECUERDA LO QUE VIVIÓ JUGANDO PARA UNIÓN COMERCIO

29:30 - CHEMO DEL SOLAR FUE QUIEN LLEVÓ A CALCATERRA A UNIVERSITARIO

29:47 - CALCATERRA PASO DE LA U A SPORTING CRISTAL LUEGO DE NO RENOVARLE EN LA U

42:44 - CALCATERRA Y LO BIEN QUE LE HA IDO EN EL FÚTBOL PERUANO

43:02 - CALCATERRA FUE CAPITAN EN CRISTAL Y EN UNIVERSITARIO

49:45 - CALCATERRA Y EL GOLAZO PARA EL TITULO DE LA U EN 2023

53:20 - CALCATERRA CUENTA LAS VECES QUE HA VISTO SU GOL DE LA FINAL ANTE ALIANZA

54:56 - CALCATERRA NOS HABLA SOBRE EL TÍTULO DEL CENTENARIO CON LA U

01:18:01 - PREGUNTAS PICANTES CON HORACIO CALCATERRA



