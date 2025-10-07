GRABADO el 07-10-2025

Junín: Estudiantes de la UNAT bloquean carreteras y exigen laboratorios e infraestructura

Por séptimo día consecutivo, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja (UNAT) mantienen bloqueadas las principales vías de acceso a Pampas. La medida, iniciada el martes 30 de setiembre, exige la construcción de laboratorios, el reinicio de obras paralizadas y la reorganización de la universidad.

Los manifestantes denuncian corrupción en la Comisión Organizadora y demandan la intervención inmediata de la Fiscalía y la Contraloría. Además, piden al Ministerio de Educación la instalación de una mesa de diálogo para resolver sus reclamos.

Carlos Flores, presidente de la Federación de Estudiantes, cuestionó la política de expansión universitaria aprobada por el Congreso, que crea 21 nuevas universidades públicas. Primero hay que arreglar las universidades que ya existen después hablar de abrir más, afirmó.

Los jóvenes califican la decisión del Parlamento como un insulto y advierten que no levantarán el bloqueo hasta ser atendidos. En los puntos de cierre, los estudiantes permanecen en carpas y cocinan en ollas comunes, mientras aumenta la tensión con los transportistas varados.



Desde El Búho pe

