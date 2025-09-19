GRABADO el 19-09-2025

Octavo retiro de AFP: lo que debes saber sobre tu pensión y ahorros El Comercio

En este episodio de Tenemos que Hablar conversamos con Carlos Casas, ex viceministro de Economía, sobre la reciente aprobación del retiro AFP de hasta 4 UIT (21,400 soles) en el Congreso. Analizamos también la eliminación de la restricción para que los menores de 40 años accedan al 95,5 de sus fondos de pensiones, los cambios en los aportes de independientes y el impacto fiscal que podría generar esta medida a futuro.



Además, exploramos las preocupaciones sobre la rentabilidad de las AFP frente a otras alternativas de inversión, los riesgos para el sistema pensionario y el costo que esto representaría para el Estado peruano en las próximas décadas.



Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

