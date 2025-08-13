Dina Boluarte promulga amnistía histórica para militares y policías: ¿de qué trata? El Comercio
La presidenta de Perú, DinaBoluarte, promulgó una ley histórica que concede amnistía a miembros de las FuerzasArmadas, la PolicíaNacional y los ComitésdeAutodefensa que combatieron el terrorismo entre 1980 y 2000, conflicto que dejó más de 69,000 muertos. Boluarte afirmó que la norma reconoce el sacrificio de quienes defendieron la paz y la democracia, y corrige procesos judiciales injustos que enfrentaron durante décadas.
La medida, amparada en la Constitución, busca cerrar un ciclo de injusticias para muchos excombatientes hoy de avanzada edad. En su mensaje final, la mandataria llamó a la unidad nacional para dejar atrás las heridas del pasado y construir un futuro con oportunidades para todos.
noticiashoy breakingnews internacionales Perú amnistía terrorismo fuerzasarmadas
