GRABADO el 25-05-2025

No se confíe: Ni los chalecos naranjas frenan los robos en motos

Siguen arrebatando celulares en motos, con los chalecos reglamentarios puestos. La delincuencia ahora utiliza el Chaleco Naranja reglamentado por el Gobierno, no hay norma que les impida seguir robando sin escrúpulos en las calles de la capital.



Una cámara captó el robo a una madre que llevaba a su bebé en su coche, cuando fue víctima de un motorizado que se pasó la luz roja del semáforo con chaleco naranja puesto, aunque tapando la placa de la espalda para no ser capotado, para robarle su teléfono celular.



Este robo ocurrió en el cruce de los jirones Molino de Gato y Jorge Chávez, muy cerca de la Universidad Federico Villareal en el distrito de Breña.



MÁS ROBOS CON CHALECOS NARANJAS



Pero no es el único robo pues al parecer el mismo sujeto con la moto ya conocida, la mochila que tapa la placa robo otro celular en San Borja, el pasado 24 de mayo, en la zona de la avenida Parque Sur.



Los delincuentes ahora con chalecos naranjas están al asecho, y este tipo de delitos pone nuevamente sobre la mesa del debate la pregunta si estas medidas, como los chalecos naranjas, realmente son efectivos para frenar la ola criminal.





Ingresa a http://ptv.pe/443749 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 25/05/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Norma no frena los robos: Habla víctima asaltada por motorizado con chaleco naranja.

Roban camioneta y casi se la llevan con una menor dentro del vehículo en VMT.

Menor es acuchillado por tres sujetos tras un aparente intento de robo en una calle de VES.

No se confíe: Ni los chalecos naranjas frenan los robos en motos.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 24 DE MAYO DEL 2025.

¡Exquisito sabor que calienta! Caldos nutritivos para soportar el intenso frío limeño.

Puno: joven llega con camiones llenos de cerveza para pedir matrimonio a su novia.

Este domingo inicia plan de desvío en avenida Faucett por obras de estación Morales Duárez.

Comas: serenos ayudan a madre a dar a luz en su casa.

EsSalud: asegurados forman largas colas y reportan caída del sistema de citas.

Aún no empieza el invierno en Lima y ya se registran bajas temperaturas.

Dictan detención preliminar para alias Kevin tras balacera en la Vía Expresa.

Piura: sujeto se persigna para robar celular a mujer.

Ate: clínica atienda a puertas cerradas tras ataque.

Huacho: balacera contra empresa de transporte causa pánico en universidad.

Además hoy día 26 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.