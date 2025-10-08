GRABADO el 08-10-2025

¿Por qué el premier Arana se niega a declarar en emergencia al transporte? El Comercio

Gremios de transporte y el Congreso han acordado impulsar una declaratoria de emergencia para el sector, ante el alarmante incremento de atentados, extorsiones y asesinatos que ponen en riesgo a conductores y usuarios. El presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, reveló que José Jerí Oré, presidente del Congreso, liderará una mesa de alto nivel que incluirá al MTC, al Ministerio del Interior, a la PCM y a los gremios, con el fin de coordinar acciones de seguridad inmediatas.



Pero el premier Eduardo Arana se opone: aseguró que ya existen mecanismos legales y operativos vigentes suficientes para atender la crisis, y descartó la necesidad de una emergencia exclusiva para el transporte. ¿Quién tiene razón? En este video analizamos los argumentos de ambas partes, los riesgos para el sector y qué significaría un estado de emergencia para la seguridad ciudadana.



noticiashoy breakingnews economíaPerú transportePerú emergenciaTransporte gremios seguridadPerú PCM Arana CongresoPerú



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



emergencia transporte Perú

gremios de transportistas Perú

Eduardo Arana rechazo emergencia

mesa de trabajo transporte

atentados a transportistas

extorsiones transporte Perú

seguridad ciudadana transporte

Congreso lidera emergencias

responsabilidad del Estado transporte

violencia en transporte público

Petición de emergencia del transporte

inseguridad en transporte Lima

mecanismos legales transporte

gobierno y gremios transporte

crisis del transporte urbano

requieren emergencia pero Arana dice no

coordinación nivel alto transporte

ministerios involucrados transporte

normas urgentes transporte

conflicto transporte-congreso-ejecutivo

Desde EL COMERCIO

EJECUTIVO se presenta en el CONGRESO para responder por atentado contra AGUA MARINA EN VIVO.

Techo de comisaría en Surquillo colapsa y deja tres policías heridos El Comercio.

ICE rompe ventana de auto con bebé adentro durante arresto en EE.UU. El Comercio.

Trump militariza Chicago con despliegue de 500 soldados de la Guardia Nacional El Comercio.

ATENTADO A AGUA MARINA, RECORREMOS EL LUGAR DE LA TRAGEDIA HOY A LAS 5 P.M. EN pasaenlacalle.

Agua Marina: ¿cuál es el estado de salud de los Hnos. Quiróga y demás víctimas? El Comercio.

¡NI AGUA MARINA SE SALVA! ¿HASTA CUANDO? UNO MÁS ENVIVO.

BALACERA EN SHOW DE AGUA MARINA: RECORREMOS EL LUGAR DE LA TRAGEDIA Pasa en la Calle EN VIVO.

Conmoción en Perú tras atentado contra grupo Agua Marina durante concierto en vivo El Comercio.

Balacera en concierto de Agua Marina deja a cinco heridos en Chorrillos El Comercio.

Ataque a Agua Marina: violencia desbordada en medio de crisis política Mirada de Fondo.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Trump y republicanos estallan El Comercio.

Trump exige cárcel para alcalde de Chicago por evitar redadas migratorias El Comercio.

¿Qué es el Plan Independencia 200?: la estrategia chavista para enfrentar a EE.UU.? El Comercio.

¿Por qué el premier Arana se niega a declarar en emergencia al transporte? El Comercio.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.