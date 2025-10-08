¿Por qué el premier Arana se niega a declarar en emergencia al transporte? El Comercio
Gremios de transporte y el Congreso han acordado impulsar una declaratoria de emergencia para el sector, ante el alarmante incremento de atentados, extorsiones y asesinatos que ponen en riesgo a conductores y usuarios. El presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, reveló que José Jerí Oré, presidente del Congreso, liderará una mesa de alto nivel que incluirá al MTC, al Ministerio del Interior, a la PCM y a los gremios, con el fin de coordinar acciones de seguridad inmediatas.
Pero el premier Eduardo Arana se opone: aseguró que ya existen mecanismos legales y operativos vigentes suficientes para atender la crisis, y descartó la necesidad de una emergencia exclusiva para el transporte. ¿Quién tiene razón? En este video analizamos los argumentos de ambas partes, los riesgos para el sector y qué significaría un estado de emergencia para la seguridad ciudadana.
