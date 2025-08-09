GRABADO el 09-08-2025

Perú conquista Expo OsakaKansai con celebración cultural y comercial histórica

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/expresotv1501

Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/

Síguenos en redes sociales y canales de difusión:

Facebook: https://www.facebook.com/diario.expreso

Instagram: https://www.instagram.com/diarioexpreso/

X: https://x.com/ExpresoPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso?langes

Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0l5LHD8SDxaY4I1Z1O

Desde Diario Expreso

Perú conquista Expo OsakaKansai con celebración cultural y comercial histórica.

¡Alerta! El peligro de que gane la izquierda en 2026 Invitado: Félix Álvarez Velarde.

Alva pide transparencia ante presuntos contratos irregulares de familiares de ministro de Salud.

Alejandro Aguinaga pide a la JNJ destituir a fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Eduardo Salhuana advierte que no cumplir fallo que repone a Patricia Benavides sería ilícito penal.

Cerrón acusa a medios de cortina de humo por enfocarse solo en Melcochita y no en otros artistas.

Alex Paredes cuestiona a la fiscal de la Nación por no acatar decisiones del Poder Judicial.

AVIÓN MILITAR COLOMBIANO ingresa a cielo peruano sobrevolando el distrito de Santa Rosa .

LOÚLTIMO Gran FUGA DE GAS en el río Rímac genera preocupación en vecinos de SJL y El Agustino.

Petro no reconoce soberanía del Perú en isla Santa Rosa Invitado: Luis Gonzáles Posada.

Gustavo PETRO afirma que COLOMBIA no reconoce la soberanía de Perú sobre SANTA ROSA. loúltimo.

Carlos Malaver admite brechas críticas en equipamiento de la Policía Nacional.

Amuruz pide celeridad en caso Benavides y afirma que el Congreso debe ejercer presión fiscalizadora.

Ministerio de Justicia respaldará ley de amnistía, pero decisión final dependerá de otros sectores.

Norma Yarrow califica a Gustavo Petro de terrorista y lo acusa de desangrar a Colombia.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

Perú conquista Expo OsakaKansai con celebración cultural y comercial histórica

video

¡Alerta! El peligro de que gane la izquierda en 2026 Invitado: Félix Álvarez Velarde

video

Alva pide transparencia ante presuntos contratos irregulares de familiares de ministro de Salud

video

Alejandro Aguinaga pide a la JNJ destituir a fiscal de la Nación, Delia Espinoza

video

Eduardo Salhuana advierte que no cumplir fallo que repone a Patricia Benavides sería ilícito penal

video

Cerrón acusa a medios de cortina de humo por enfocarse solo en Melcochita y no en otros artistas

video

Alex Paredes cuestiona a la fiscal de la Nación por no acatar decisiones del Poder Judicial

video

AVIÓN MILITAR COLOMBIANO ingresa a cielo peruano sobrevolando el distrito de Santa Rosa

video

LOÚLTIMO Gran FUGA DE GAS en el río Rímac genera preocupación en vecinos de SJL y El Agustino

video

Petro no reconoce soberanía del Perú en isla Santa Rosa Invitado: Luis Gonzáles Posada

video

Gustavo PETRO afirma que COLOMBIA no reconoce la soberanía de Perú sobre SANTA ROSA. loúltimo

video

Carlos Malaver admite brechas críticas en equipamiento de la Policía Nacional

video

Amuruz pide celeridad en caso Benavides y afirma que el Congreso debe ejercer presión fiscalizadora

video

Ministerio de Justicia respaldará ley de amnistía, pero decisión final dependerá de otros sectores

video

Norma Yarrow califica a Gustavo Petro de terrorista y lo acusa de desangrar a Colombia

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 10 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo