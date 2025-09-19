GRABADO el 19-09-2025

Premier Arana: "Ninguna autoridad puede interferir en el proceso electoral"

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció luego que la PCM emitiera un comunicado cuestionando el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar "ilegal" al partido Fuerza Popular y cancelar su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.



En declaraciones a la prensa, el jefe del Gabinete Ministerial ratificó la postura de la PCM y señaló que ninguna autoridad del Estado tiene facultades para impedir o intervenir en el desarrollo de los comicios electorales.



"Ninguna autoridad, nadie en el Perú, puede interferir en el proceso electoral. Para nosotros la preocupación es que no haya un proceso limpio y transparente", señaló Arana Ysa.



NIEGA PRESIONES



Asimismo, el primer ministro negó que desde el Ejecutivo se busque presionar al Ministerio Público o al Poder Judicial para que la solicitud de Espinoza Valenzuela contra Fuerza Popular no prospere.



"Rechazo que desde el Gobierno podamos haber intervenido o de alguna manera presionado a alguna institución del Estado, menos al Poder Judicial y de ninguna manera al Ministerio Público. Nos parece un exceso de la Fiscalía de la Nación que haya efectuado una serie de denuncias en contra de los ministros y varias autoridades que consideramos que no están arregladas a ley", sostuvo.

Desde 24 Horas

Francisco Calisto sobre compras de aviones subsónicos: "Permitirá patrullar las fronteras".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 19 DE SETIEMBRE DE 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 19 DE SETIEMBRE DE 2025.

Carlos González sobre crisis en Machu Picchu: "No hay voluntad política para buscar una solución".

Julio Rodríguez: Los requisitos para suspender a Delia Espinoza se cumplían de sobra.

Vecinos piden que Sartén de Oro que ganó Perú con el pan con chicharrón se quede en La Victoria.

Pareja de indigentes lleva varios meses viviendo debajo del puente Angamos.

Caos e informalidad en Av. Javier Prado: combis y vans invaden carril del Corredor Rojo.

Tenía 600 mil soles en multas: Llevan al depósito unidad pirata conocida como Cúster Calavera.

La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes.

Buscan a adulta mayor que desapareció en el Callao.

Delia Espinoza a PCM: Apoyan a Fuerza Popular pero no hicieron lo mismo con partido de Antauro.

Premier Arana: "Ninguna autoridad puede interferir en el proceso electoral".

Delia Espinoza no acude a audiencia de la JNJ y pide garantías de seguridad.

Chile pide estudio sobre impacto de posible venta de aviones F-16 al Perú.

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.