GRABADO el 12-09-2025

Ecoferia Artesanas de la Amazonía en Miraflores.

Envivo: Conoce la ecoferia Artesanías de la Amazonía, hermosos productos inspirados en las vivencias ancestrales de artesanos de nuestra selva peruana, que buscan cuidar el ecosistema . esta feria impulsada y promovida por el ministerio del Ambiente se desarrollará este 13 de setiembre en Miraflores.

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Normas legales: aprueban lineamientos para la adquisición de ganado vacuno.

Ecoferia Artesanas de la Amazonía en Miraflores..

Ecoferia Artesanas de la Amazonía en Miraflores..

DNI 3.0 : costos y pasos a seguir para el trámite.

Las 5 del día: habilitan 2 mil citas diarias para tramitar pasaporte en Lima.

Pacaya Samiria: aguaje amazónico logra reconocimiento internacional.

Reglamento para el uso de la Inteligencia Artificial en el Perú.

¡Estudia en Estados Unidos!.

Enfermedades cardíacas: males más comunes del corazón y cómo prevenirlos.

Aeropuerto Jorge Chávez: instalan fibra óptica para mejorar interconexión.

Reforma del Sistema de Pensiones: ¿cómo impactaría en tu futuro?.

De vuelta a la selva: liberan a 6 tortugas y 2 añujes en Pacaya Samiria.

Andina en Regiones: muestran tractivos turísticos del Colca en Feria Internacional de Turismo 2025.

Crecen denuncias de suplantación en redes sociales: sepa cómo prevenirlo.

Las 5 del día: declaran el 28 de septiembre como Día del Himno Nacional del Perú.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Normas legales: aprueban lineamientos para la adquisición de ganado vacuno

video

Ecoferia Artesanas de la Amazonía en Miraflores.

video

Ecoferia Artesanas de la Amazonía en Miraflores.

video

DNI 3.0 : costos y pasos a seguir para el trámite

video

Las 5 del día: habilitan 2 mil citas diarias para tramitar pasaporte en Lima

video

Pacaya Samiria: aguaje amazónico logra reconocimiento internacional

video

Reglamento para el uso de la Inteligencia Artificial en el Perú

video

¡Estudia en Estados Unidos!

video

Enfermedades cardíacas: males más comunes del corazón y cómo prevenirlos

video

Aeropuerto Jorge Chávez: instalan fibra óptica para mejorar interconexión

video

Reforma del Sistema de Pensiones: ¿cómo impactaría en tu futuro?

video

De vuelta a la selva: liberan a 6 tortugas y 2 añujes en Pacaya Samiria

video

Andina en Regiones: muestran tractivos turísticos del Colca en Feria Internacional de Turismo 2025

video

Crecen denuncias de suplantación en redes sociales: sepa cómo prevenirlo

video

Las 5 del día: declaran el 28 de septiembre como Día del Himno Nacional del Perú

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 12 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo