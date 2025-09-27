GRABADO el 27-09-2025

Golpe al narcotráfico en Oyón: PNP incauta plantones de marihuana

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, domingo 28 de setiembre del 2025.

Policía implementa nuevo sistema de videovigilancia con IA y reconocimiento facial.

Presidenta Dina Boluarte posicionó al Perú en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Bypass en Villa El Salvador amanece inundado tras llovizna registrada en la madrugada.

¡Animes en cartelera peruana! ¿Se perdió la magia de los preestrenos? .

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición Matinal, hoy domingo 28 de setiembre del 2025.

Donald Trump pide a la Corte Suprema que decida si puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

PNP captura a banda que quemaba vehículos de propietarios que se negaban a pagar cupos.

Golpe al narcotráfico en Oyón: PNP incauta plantones de marihuana.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, sábado 27 de setiembre del 2025.

Ejecutivo refuerza presencia en Putumayo con instalación de comisión multisectorial.

Tumbes: clausuran agencias de viaje que operaban como fachada de coyoteros para ingreso ilegal.

Inauguran Cuna Municipal de Lince Papa León XIV para atención integral a niños.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 27 de setiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 27 de setiembre del 2025.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.