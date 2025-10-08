Encañonan a chofer de la "Chama" pese a reuniones de transportistas con las autoridades del Gobierno
La empresa detiene operaciones tras recibir una hoja con una frase y un número telefónico.
Fe de Erratas ¿VIOLENCIA VERBAL CONTRA LA PRESIDENTA? PAROS TRAEN PÉRDIDAS ECONÓMICAS- ATV.
Morgan Quero rechaza insultos a Dina Boluarte y pide críticas con respeto democrático.
Dina Boluarte: "Comprendemos la desesperación de los hermanos transportistas".
SMP: vecinos aterrados por accidentes casi diarios en esquina peligrosa.
Recuperan 35 mil dólares en vacunas robadas tras persecución en Costa Verde.
Lince: desbaratan banda de "tarjeteros" que operaba en cajeros.
Gobierno descarta declara en emergencia sector transporte público.
Caso Lay 2 soles: Chofer del bus es liberado e interpone denuncia por abuso de autoridad.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 8 de octubre del 2025.
'Secretos de cocina': Sándwich grillado de pesto, tomate y mozzarella con Sandra Plevisani.
Ventanilla: Transportistas realizan plantón en comisaría por colega detenido durante las protestas.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 08 de Octubre de 2025.
Triple asesinato en SMP provoca el pánico en los vecinos.
Extorsionadores queman mototaxis por cobro de cupos.
Encañonan a chofer de la "Chama" pese a reuniones de transportistas con las autoridades del Gobierno.
Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.
