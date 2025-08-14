GRABADO el 14-08-2025

Colocan mástil para izamiento de bandera nacional por visita de presidenta ADNRPP DESPACHO

En el distrito de Santa Rosa de Loreto, se realizan intensos preparativos para recibir a la presidenta Dina Boluarte. Está previsto que la mandataria llegue mañana alrededor de las 10 de la mañana para participar en una ceremonia cívica que incluirá el izamiento de la bandera peruana.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

