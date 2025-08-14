GRABADO el 14-08-2025

Colocan mástil para izamiento de bandera nacional por visita de presidenta ADNRPP DESPACHO

En el distrito de Santa Rosa de Loreto, se realizan intensos preparativos para recibir a la presidenta Dina Boluarte. Está previsto que la mandataria llegue mañana alrededor de las 10 de la mañana para participar en una ceremonia cívica que incluirá el izamiento de la bandera peruana.



