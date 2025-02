En enero de 2024, dos sujetos fueron detenidos en la frontera de Piura con cuatro lingotes de oro. Sin embargo, un año después de la incautación, agentes de inteligencia de la Policía de Piura denuncian que los lingotes de oro incautados y entregados al Banco de la Nación fueron reemplazados por lingotes de cobre.



El general Manuel Farias, jefe de la Región Policial de Piura, expresó su sorpresa y molestia ante la situación. "Realmente nos sorprende y nos llama la atención y a la vez nos molesta porque no sabemos si es nuestro personal policial, si son nuestros amigos del Ministerio Público o si son funcionarios del Banco de la Nación", declaró.



La detención de los dos individuos, Jaime Guerrero Quito, de 39 años, de nacionalidad peruana, y Edwin Romero Loayza, de 32 años, de nacionalidad ecuatoriana, provocó varios cambios internos en la Policía de Piura. Los agentes que detuvieron a estos dos sujetos fueron trasladados a otras dependencias policiales después de rechazar un supuesto soborno de los detenidos.



PIDEN INVESTIGAR EL CASO



Los cuatro lingotes incautados pesaban aproximadamente 11 kilos. El general Farias pidió al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva del caso, no solo de los efectivos policiales involucrados, sino también de los fiscales a cargo y de los funcionarios del Banco de la Nación que no realizaron las pericias respectivas antes de recibir los lingotes de oro.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 21/02/2025



Además hoy día 21 de Febrero en el calendario del Perú.

