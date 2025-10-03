¿MIEDO QUE ENFRENTE A DINA? Alcalde de Pataz, detenido durante marcha hacia Lima y luego liberado
"FUE UN ABUSO" Tras más de 20 días de caminata, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, fue detenido por la Policía en la Panamericana Norte durante su denominada marcha de sacrificio rumbo a Lima. Junto a él, fueron intervenidos 16 comuneros que lo acompañaban en su recorrido para exigir al gobierno de Dina Boluarte atención a las demandas de su provincia, centradas en combatir la inseguridad y ejecutar obras de infraestructura vial.
La PNP lo trasladó a la comisaría de Buenos Aires, en Nuevo Chimbote (Áncash), por presuntamente portar armas. Durante el operativo, Mariño denunció que estaba siendo seguido por la Policía y responsabilizó a la presidenta si algo le sucedía.
Luego de comprobarse que contaba con la documentación correspondiente, el alcalde fue liberado. Ya en libertad, advirtió ante sus seguidores que, si el Ejecutivo no responde a sus demandas, se movilizará todo Pataz.
¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!
El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.
Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?
Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.
Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe
noticiasperu ultimasnoticias loultimo noticiashoyperu loultimonoticiasperu noticiashoy pataz dinaboluarte protestasperu protestassociales
Desde El Búho pe
Dina Boluarte habría copado la Policía con incompetentes para protegerse, según vocero de Gen Z.
Cusco: Docentes universitarios exigen que Morgan Quero cumpla sus promesas antes de renunciar para p.
Junín: Carla García, precandidata del APRA, respalda amnistía a militares acusados de violaciones.
La Libertad: PNP interviene al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños y a 16 ronderos durante marcha.
¿MIEDO QUE ENFRENTE A DINA? Alcalde de Pataz, detenido durante marcha hacia Lima y luego liberado.
¿PURA "FINTA"? Acuña le hace el feo a postulación de Santivañez con APP: "que sumen, no que resten".
PASÓ EN EL PERÚ: PNP interviene al alcalde de Pataz y a 16 ronderos durante marcha hacia Lima.
¿ZULLY Y FRANCO VIDAL EN EL CONGRESO? Congresista arma foro con streamers pero la plantaron.
Dina Boluarte desesperada por paro de Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Arzobispo de Lima se descompensó: Igual no se calló nada, motivó a los jóvenes a seguir protestando.
Ayacucho: Trabajadores de construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización.
Agricultores preparan medidas de lucha por indiferencia del gobierno que prioriza agua para minería.
Paro de transportes y todas las razones de la protesta AGENDA REGIONAL.
Masivo paro de transportistas y este sábado sale la Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Ayacucho: Sutep da ultimátum a Boluarte hasta el 6 de octubre para firmar ley de pensiones.
Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.
El Búho pe
Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.