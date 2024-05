Un ataque con explosivo a modo de amenaza fue el mensaje para el dueño de un negocio de CarWash en el distrito de San Juan de Lurigancho.



A las las 2:43 de la madrugada del pasado sábado las cámaras del negocio captan a un desconocido encapuchado que habla por teléfono y deja un artefacto explosivo en el negocio que explota algunos minutos después dejando severos daños en el ingreso del lugar.



Han llegado a contactarme y empiezan a amenazar, me escriben muchas cosas con palabras soeces a menudo y constantemente parece que me estuvieran chequeando a cada rato () nos vienen ya extorsionando desde inicios de este mes y nos piden una suma de dinero que no sabemos ni de dónde sacar ,10 MIL soles están pidiendo y de dónde voy a sacar ese dinero, así con las justas se saca manifestó el empresario afectado.



En la misma zona otros negocios también han sido víctimas de extorsionadores, y los comerciantes con sueños estropeados ya han visto pasar a 6 ministros del Interior en la gestión de Dina Boluarte, Ninguno con la formula, o quizás las ganas, para acabar con la incesante delincuencia organizada.

