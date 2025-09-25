GRABADO el 25-09-2025

Hechos en Willax - SET 25 - 2/3 - LOS ROSTROS DE "EL MONSTRUO" ANTES DE SU CAPTURA Willax

Willax en vivo - AMOR Y FUEGO - 25/09/2025 Willax Televisión.

Amor y Fuego - SET 25 - 1/4 - ¡RACISTA DEL METROPOLITANO PIDE TIBIAS DISCULPAS! Willax.

Amor y Fuego - SET 25 -¡DIRECTORA DEL HOSPITAL DE HUANTA REVELA EL ESTADO DE MAGALY SOLIER! Willax.

Amor y Fuego - SET 25-¡LAS CAÍDAS QUE MARCARON A LA ACTRI MAGALY SOLIER EN SU VIDA PÚBLICA! Willax.

Hechos en Willax - SET 25 - 1/3 - COLECTIVEROS INTENTARON FUGARSE DURANTE OPERATIVO Willax.

Hechos en Willax - SET 25 - 2/3 - LOS ROSTROS DE "EL MONSTRUO" ANTES DE SU CAPTURA Willax.

Hechos en Willax - SET 25 - TRANSPORTISTAS PROTESTAN Y BLOQUEAN VÍA PÚBLICA Willax.

Hechos en Willax - SET 25 - 3/3 - DESPEDIDA Willax.

Hechos en Willax - SET 25 - ASESINAN DE DIEZ BALAZOS A HOMBRE CUANDO REGRESABA A CASA Willax.

Al Día con Willax - SET 25 - 4/5 - LOS CRÍMENES MÁS SANGUINARIOS DEL 'MONSTRUO' Willax.

Hechos en Willax - SET 25 - DETALLES DE LA CAPTURA DE 'EL MONSTRUO' Willax.

Al Día con Willax - SET 25 - 5/5 Willax.

Al Día con Willax - SET 25 - ESPINOZA PIDIÓ A GALVÉZ NO DESPEDIR A SU CÍRCULO CERCANO Willax.

Yo Caviar - SET 25 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - SET 25 - 'EL MONSTRUO' SERÍA EXTRADITADO EN LAS PRÓXMAS HORAS Willax.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

