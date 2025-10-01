GRABADO el 01-10-2025

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 01 DE OCTUBRE DEL 2025

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PARO DE TRANSPORTES JUEVES 2 DE OCTUBRE DEL 2025.

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 01 DE OCTUBRE DEL 2025.

Paro de transportistas: dirigentes se pronuncian sobre movilización del 2 de octubre.

"El Jorobado": vehículos de su organización habrían sido usados en servicios de entidades públicas.

¡Terror en SJM!: delincuentes atacan a balazos bus de empresa Vipusa.

Costo de visa americana seguirá en 185 dólares pese a anuncio de nueva tasa migratoria.

No es distractivo en absoluto: municipio sobre remodelación de pileta del ovalo Miraflores.

Brasil suspende cooperación judicial con Perú por caso Lava Jato.

Pareja embarazada del "Monstruo" sería aspirantes a cobrar la recompensa de un millón de soles.

Paro de transportistas: MTC asegura que 80 de empresas de transporte no acatará medida de fuerza.

Juan José Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia.

Generación Z responde a presidenta Dina Boluarte: No estamos siendo manipulados.

Premier Arana invoca a que manifestantes sean juzgados como integrantes de organización criminal.

Paro de transportistas: 120 empresas de Lima y Callao suspenderán operaciones.

Cayeron León y Charapa: sicarios asesinaron a mujer en juguería de SJL.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Expo Amazónica

Expo Amazónica

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Creación Política de Jauja

Día de la Creación Política de Jauja

Día Internacional de la No Violencia

Día Internacional de la No Violencia

