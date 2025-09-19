LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 19 DE SETIEMBRE DEL 2025
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 19 DE SETIEMBRE DEL 2025.
Mujer muere acribillada y sus hijos quedan heridos: Buscan a los responsables de este crimen.
Caen cabecillas y recaudadores de banda criminal: Cobraban 24 soles diarios a colectivos informales.
Sicarios asesinan a mujer mientras manejaba con sus hijos: Dispararon a su cabeza y el carro chocó.
Obrero pierde la vida tras ser sepultado por arena en Áncash.
Malacos de la Balanza caen tras extorsionar con 7 mil soles a víctima para recuperar su camioneta.
Albania nombra a ministra hecha con inteligencia artificial para combatir la corrupción.
Fuerza Popular cuestiona a fiscal Delia Espinoza tras solicitar que su inscripción sea cancelada.
Madre de dos gemelos con cáncer ruega por ayuda para regresar a Lima: "La visa va a vencer".
Creación de más de 20 universidades públicas no mejoraría la calidad de la educación pública.
¿Qué significa un octavo retiro de AFP para los peruanos?.
Chofer es baleado en plena ruta con pasajeros: Termina en UCI tras recibir disparos en la cabeza.
'Bebito malo' quería convertirse en el nuevo líder de la banda criminal 'DESA II', pero lo capturan.
Reos realizan motín pero terminan muertos: El incendio dejó cinco presos muertos.
Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.
