GRABADO el 13-08-2025

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto? Indeci responde ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA

El 15 de agosto se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro, organizado por el Indeci. Mario Valenzuela, especialista en gestión del riesgo de desastres, comparte recomendaciones para actuar antes, durante y después de un terremoto: cómo identificar zonas seguras en casa y espacios públicos, organizar un plan familiar de emergencia y preparar una mochila de emergencia con todo lo indispensable.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

