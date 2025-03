GRABADO el 31-03-2025

En Netflix se rinden ante pisco de Azpitia y lo llevan a la pantalla

Una botella de pisco puede ser el regalo de cumpleaños ideal y así se demuestra en la serie policiaca sueca "Los crímenes de Are", recién estrenada en Netflix. En una de sus escenas, un oficial recibe como regalo, un pisco artesanal producido en Azpitia, un encantador pueblo ubicado en la provincia limeña de Cañete. La escena nos despertó la curiosidad: ¿cómo llegó este pisco a una serie sueca?

