GRABADO el 12-08-2025

Más de 400 mil escolares reiniciaron clases en la región

En la región La Libertad, más de 400 mil escolares volvieron a las aulas después de dos semanas de vacaciones. En la institución educativa, Gran Unidad José Faustino Sánchez Carrión, 1800 estudiantes de primaria y secundaria retomaron sus actividades con normalidad.



En los exteriores del colegio emblemático hubo presencia policial para la vigilancia del ingreso de los alumnos. Minutos después el personal, continuó con el patrullaje a pie en inmediaciones del bypass del óvalo Grau.



En el primer día de clases, no faltaron quienes llegaron minutos tarde al centro educativo, pero igual ingresaron por medidas de seguridad.

Cabe indicar que, algunos colegios particulares se reincorporaron hace una semana, pues salieron antes.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Del 20 al 29 de setiembre será feria internacional de calzado.

Expulsan a Juan José Fort de Alianza para el Progreso.

Caen sujetos que hurtaban cobre de cables de telefonía.

Acuña desmiente irregularidades y retira a gerente de infraestructura.

Atienden a alumnos para evitar que abandonen el colegio.

Inscripciones abiertas para participar de talleres gratuitos.

Caos vehicular y malestar por obras en zonas cercanas.

Este 15 de agosto será el Simulacro Nacional Multipeligro.

Más de 400 mil escolares reiniciaron clases en la región.

Sicarios asesinaron a conductor de miniván.

Turistas fueron rescatados tras quedar atrapados en teleférico.

Pelea callejera entre dos mujeres alarma a transeúntes.

Explosión y doble amenaza en pollerías de Vista Alegre.

¡Terrible! Hallan cuerpo sin vida de dos menores.

Gral. Llerena descarta secuestro de censista.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.