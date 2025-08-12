GRABADO el 12-08-2025

Más de 400 mil escolares reiniciaron clases en la región

En la región La Libertad, más de 400 mil escolares volvieron a las aulas después de dos semanas de vacaciones. En la institución educativa, Gran Unidad José Faustino Sánchez Carrión, 1800 estudiantes de primaria y secundaria retomaron sus actividades con normalidad.

En los exteriores del colegio emblemático hubo presencia policial para la vigilancia del ingreso de los alumnos. Minutos después el personal, continuó con el patrullaje a pie en inmediaciones del bypass del óvalo Grau.

En el primer día de clases, no faltaron quienes llegaron minutos tarde al centro educativo, pero igual ingresaron por medidas de seguridad.
Cabe indicar que, algunos colegios particulares se reincorporaron hace una semana, pues salieron antes.

