NICOLÁS MADURO: ¿qué pasó con su CUENTA de YOUTUBE y por qué la ELIMINARON? LR
El canal oficial de YouTube del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue eliminado de la plataforma sin previo aviso. Con más de 233 mil suscriptores, el canal ha desaparecido por completo, y al intentar acceder, solo aparece el mensaje: esta página no está disponible. Ni el Gobierno venezolano ni YouTube han ofrecido hasta ahora una explicación oficial.
maduro youtube maduroyoutube
