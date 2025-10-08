GRABADO el 08-10-2025

Junín: Estudiantes de la UNAT bloquean carretera HuancayoHuancavelica en octavo día de huelga

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja (UNAT) bloquearon la carretera HuancayoHuancavelica en su octavo día de huelga indefinida. La medida extrema responde a demandas por cambios en la gestión universitaria, mejoras en infraestructura y sanciones a funcionarios investigados por presunta corrupción.

Los manifestantes intensificaron el bloqueo con piedras y troncos en tramos clave de la vía, impidiendo el paso vehicular desde temprano.

La Federación de Estudiantes de la UNAT dirige la protesta, que comenzó hace una semana y se radicalizó el viernes 3 de octubre con cierres en Pampas. Exigen la conformación de un comité externo para las licitaciones, la intervención de la Fiscalía y la Contraloría por presuntas compras sobrevaloradas, y una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación.

Conocida la situación, el Ministerio de Educación informó que evalúa la ratificación de la comisión organizadora de la UNAT.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

junin unat huancavelica huancayo protestasperu pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

