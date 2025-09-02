GRABADO el 02-09-2025

Elecciones 2026: alianzas políticas deben ir ahora a elecciones internas

Culminó el plazo para la inscripción de alianzas electorales en el Perú, con miras a los comicios generales del 2026. Tras registrarse tres alianzas y 39 partidos políticos para las próximas elecciones generales, el Dr. Javier Albán, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, estima, en este vídeo, que esta cifra podría reducirse en los próximos meses.

¿Qué viene ahora? Los grupos políticos deberán organizar sus elecciones primarias como si fueran un solo partido y definir a su candidato, luego se cerrará el padrón.

Elecciones 2026: alianzas políticas deben ir ahora a elecciones internas.

