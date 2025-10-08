GRABADO el 08-10-2025

Abogado de suboficial Judith Cuba: La detención del conductor es por resistencia a la autoridad

El abogado Stefano Miranda, defensor legal de la suboficial Judith Cuba Lara, se pronunció sobre el polémico incidente que su patrocinada protagonizó con el conductor de un bus de transporte público, José Villafuerte Alata, quien fue detenido tras exigirle el pago de su pasaje.



En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, Miranda precisó que la detención del chofer no se produjo por el reclamo del pasaje, sino por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, al haberse negado a detener la unidad pese a las reiteradas órdenes de la agente policial, quien viajaba acompañada de su menor hijo.



El conductor no acató las órdenes de mi patrocinada, quien le solicitó varias veces detener el vehículo para descender. Ante la negativa, ella se vio obligada a pedir refuerzos policiales, explicó el abogado, quien además indicó que ya cuentan con las imágenes de las cámaras de seguridad para sustentar su versión.



COLABORARÁ CON INVESTIGACIONES



Miranda también reconoció que la suboficial Cuba Lara registra antecedentes por violencia, aunque señaló que el conductor también tendría antecedentes. Finalmente, aseguró que su defendida colaborará plenamente con las investigaciones para esclarecer los hechos y que el caso se resuelva conforme a ley.

Desde 24 Horas

